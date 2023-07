GP Bélgica F1: Max Verstappen foi o mais rápido da qualificação; Leclerc na pole position | AutoSport

Max Verstappen sentiu algumas dificuldades durante a sessão de qualificação, mas acabou por ser o piloto mais rápido na discussão final pela pole position, terminando com o registo 1:46.168s, com uma vantagem de 0.820s para Charles Leclerc, que vai arrancar da primeira posição da grelha de partida na sequência da penalização de 5 lugares sofrida pelo neerlandês por troca de componentes da unidade motriz.

A diferença foi enorme entre o mais rápido para a concorrência, mas Leclerc beneficia da penalização do adversário, tendo ao seu lado Sergio Pérez, que melhorou muito entre a primeira e última tentativa de volta rápida na Q3. Lewis Hamilton foi o quarto mais rápido, saindo do terceiro posto da grelha.

Oscar Piastri foi um dos mais rápidos durante a sessão de hoje, mas no final da Q3 foi apenas o sexto, tendo à sua frente na tabela de tempos Carlos Sainz, que vai arrancar ao lado de Hamilton na grelha. Piastro terá Verstappen ao lado, enquanto Lando Norris foi mais lento em qualificação do que o seu companheiro de equipa e vai arrancar com George Russell da quarta fila da grelha. Os dois pilotos da Aston Martin reservaram a quinta fila da grelha, com vantagem para Fernando Alonso.

Continua a Red Bull muito rápida em qualificação, mas desta vez a Ferrari voltou a estar numa posição de destaque na tabela de tempos, à frente da McLaren e envolvida com Lewis Hamilton da Mercedes, enquanto a Aston Martin voltou a ter uma sessão tímida.

Existem alguns episódios que serão analisados pelo Colégio de Comissários Desportivos após a sessão, que podem alterar a ordem atual da grelha de partida.

O início da fase final da sessão de qualificação foi atrasado, tal como aconteceu na Q1. Depois de Oscar Piastri ter terminado a fase intermédia da sessão com o tempo mais rápido, a expectativa para a discussão da pole position era muito alta na McLaren. Enquanto isso, Max Verstappen ficou desagradado com a estratégia definida pela Red Bull durante a Q2, onde foi apenas o décimo mais rápido. Quando o piloto neerlandês entrou em pista para lutar por um lugar entre os 10 primeiros, já estava confirmada a penalização na grelha de partida no domingo.

Após as primeiras voltas rápidas, Max Verstappen colocou-se na frente da tabela de tempos, mas foi Charles Leclerc quem estabelecia o tempo mais rápido, em 1:47.931s. Apesar de terminar a primeira ronda de voltas rápidas na terceira posição da tabela de tempos, à frente de Oscar Piastri e Lando Norris, Carlos Sainz fez um boa volta e podia ser um piloto a ter em conta na discussão da pole position.

Os pilotos da Mercedes e Sergio Pérez realizaram tempos modestos, estando fora do top 5, envolvidos com Fernando Alonso e Lance Stroll nos últimos lugares entre os dez primeiros.

Albon e Ricciardo eliminados na Q1

Daniel Ricciardo viu o seu último tempo apagado por exceder os limites de pista, tendo sido eliminado na Q1 enquanto o seu companheiro de equipa estará a discutir na Q2 uma posição na grelha de corrida. Também Alexander Albon, Zhou Guanyu, Logan Sargeant e Nico Hülkenberg foram eliminados.

O início da sessão de qualificação para o Grande Prémio da Bélgica foi adiado por 10 minutos, depois da chuva que marcou a qualificação da F2 antes já ter passado, pelo que se esperava que a pista chegasse a secar rapidamente. No entanto, a previsão da FIA apontava para um risco de 40% para voltar a chover em Spa-Francorchamps durante a qualificação.

Quando os primeiros pilotos saíram para a pista, às 16h10, ficou claro que ainda não estavam criadas as condições para a utilização dos pneus para piso seco, com os intermédios montados em todos os carros no traçado belga.

Logan Sargeant ainda não tinha o Williams preparado quando a sessão começou e por isso, foi o único piloto a não estar em pista.

Os dois pilotos da Mercedes foram os primeiros a estabelecer registos de referência na Q1, mas Lando Norris melhorou a marca de Lewis Hamilton, com a volta completada em 2:01.874s.

Com a pista a secar e por isso a ficar cada vez mais rápida, George Russell voltou a colocar um Mercedes no topo da tabela de tempos (2:01.485s), com Max Verstappen a ficar no segundo posto. Ainda assim, Oscar Piastri disse presente e subiu ao primeiro posto, com o tempo de 2:01.438s, na mesma volta em que Lando Norris teve uma saída de pista devido à água que possivelmente danificou a asa dianteira.

Carlos Sainz conseguiu ser o piloto mais rápido já dentro dos 10 últimos minutos de Q1, com 2:00.536s, menos 0.019s do que Verstappen, que melhorou o seu anterior registo.

Entrando nos últimos cinco minutos da Q1, Verstappen saltou para a liderança da tabela de tempos com 1:28.932s, enquanto Sergio Pérez passou para terceiro, atrás de Carlos Sainz. No entanto, Piastri voltou a realizar uma volta rápida, colocando-se entre os três primeiros na mesma altura em que Lewis Hamilton regressava ao primeiro posto, baixando o tempo de Verstappen para 1:58.841s. A evolução da pista era notória.

A menos de dois minutos do final da Q1, Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Logan Sargeant, que tinha conseguido entrar em pista a tempo da qualificação, Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg estavam em zona de eliminação.

Enquanto Verstappen subia a primeiro (1:58.515s), Ricciardo viu a volta apagada e terminava no 18º posto, eliminado na primeira fase da qualificação. Charles Leclerc ainda fez melhor tempo do que Verstappen (1:58.300s), eliminado Alexander Albon. Como aconteceu com o piloto da Williams, foram eliminados Zhou Guanyu, Logan Sargeant, Ricciardo e Hülkenberg.

Dois Alpine eliminados na Q2

Oscar Piastri foi o piloto mais rápido na Q2, numa fase em que Max Verstappen passou à fase seguinte com o 10º tempo final. A Alpine ficou sem dois os carros na fase intermédia da qualificação do GP da Bélgica – Esteban Ocon sofreu danos na asa dianteira depois de uma saída de pista – e também não passaram para a discussão final da pole position, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas.

Quando a Q2 teve o seu início, a pista continuava a secar, uma vez que não choveu durante a curta paragem entre uma fase e outra. De novo, os pilotos em pista estavam com pneus intermédios, mas Oscar Piastri informava a sua equipa que não iria demorar muito para poderem usar pneus slicks.

Valtteri Bottas passou pelo topo da tabela de tempos, mas logo foi ultrapassado Kevin Magnussen e um pouco mais tarde por Piastri. No entanto, os dois pilotos da Red Bull realizaram tempos mais rápidos, com vantagem de 0.4s de Verstappen sobre Pérez.

Após as primeiras voltas rápidas, vários pilotos pararam para montar pneus macios. Depois disso, Esteban Ocon bateu nas proteções do traçado na curva 9 e danificou a asa dianteira, numa altura em que os tempos estavam a melhorar.

Sergio Pérez passou pela frente da tabela de tempos, mas foi logo ultrapassado por George Russell e Lando Norris (1:24.051s). No entanto esperavam-se mais voltas rápidas: Yuki Tsunoda foi um dos pilotos que mostrou um bom ritmo, mas Oscar Piastri, com a volta em 1:51.534s, foi o mais rápido desta fase.

Eliminados foram Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, que também saiu de pista na curva 9, Valtteri Bottas e Esteban Ocon, que não regressou à pista depois dos danos sofridos.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool