GP Bélgica F1: Max Verstappen falou sobre os ‘galhardetes’ trocados via rádio | AutoSport

Max Verstappen foi questionado pela imprensa sobre se a sua troca de ‘argumentos’ via rádio na Q2 com o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase, dizendo que “isso acontece às vezes. A maior parte é sempre bloqueada. Ambos podemos ser bastante vocais ou emocionais, mas resolvemos sempre as coisas depois, por isso está tudo bem.”

Questionado se achava que as coisas ainda podiam ter corrido melhor nos minutos finais dessa sessão, acrescentou: “Sinceramente, não preciso de comentar isso aqui. Vou falar com ele”. Mais tarde, Max Verstappen pediu desculpa ao seu engenheiro de corrida.

O que se passou:

Depois de passar à Q3, Verstappen deixou claro o seu descontentamento com o seu plano ao criticar a equipa Red Bull e o seu engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase através da rádio:

Verstappen: “Eu deveria ter forçado duas voltas seguidas, como eu disse”.

Lambiase: “E depois, passaste, Max.”

Verstappen: “Sim, estou-me nas tintas para isso, foi um c**** de execução.”

Lambiase: “OK, e quando a pista estava dois segundos mais rápida na tua última volta e já não tinhas energia, como é que teria sido? Diz-me o que queres fazer na Q3, e nós fazemos. Diz-me. Sets, combustível, plano de corrida…”