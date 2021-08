GP Bélgica F1, Max Verstappen: “estava difícil manter o carro na pista” | AutoSport

Apesar de toda a confusão, Max Verstappen assegurou a pole-position para o GP da Bélgica de Fórmula 1 e vai arrancar duas posições na frente de Lewis Hamilton (Mercedes): “Foi uma sessão de qualificação muito complicada, estava difícil manter o carro na pista. Tivemos de escolher cuidadosamente qual os pneus com que iríamos para a pista, mas somos os primeiros e isso é o mais importante. Este é um grande circuito para conduzir, mas particularmente complicado com a chuva. Fomos muito lentos com os pneus de chuva, nos intermédios, havia muita água e o pneu não é adequado com muita água na pista, mas estou super feliz por ter tido uma qualificação tão boa após as férias de verão”, disse Max Verstappen.