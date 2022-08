GP Bélgica F1: Max Verstappen escapou a nova penalização | AutoSport

Max Verstappen evitou nova penalização no Grande Prémio da Bélgica depois de ter sido chamado pelos comissários sobre uma eventual violação das regras de treino de arranques na segunda sessão de treinos livres.

Os comissários reviram as ações do neerlandês que escapou com um aviso. Uma nova penalização em perda de lugares na grelha não seria relevante para o piloto, que já sabe que arranca do fundo da grelha por causa das trocas de vários componentes do RB18.

O colégio de comissários desportivos da FIA confirmou que o “piloto do carro 1 ultrapassou um carro que estava na fila para fazer exercícios de arranque e cortou a fila para fazer o treino de largada, não ficando na ordem em que chegou. Esta foi uma violação das Notas de Evento do Diretor de Prova e os Comissários emitem um Aviso.”