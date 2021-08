GP Bélgica F1, Max Verstappen: “É uma vitória, mas não como quero ganhar” | AutoSport

Max Verstappen foi o vencedor do GP da Bélgica, após as duas voltas atrás do Safety Car, mas considera que não é desta forma que gosta de ganhar, afirmando mesmo que existiram condições para a corrida, quando esta estava parada.

“Em retrospectiva, era muito importante obter a pole position.Foi uma pena não ser possível correr. Eu disse, às 15:30h vamos… as condições eram decentes. Mas a visibilidade era baixa”, revelou Max Verstappen após a corrida. É uma vitória, mas não como quero ganhar. Os maiores vencedores são os fãs por ficarem à chuva. Temos de continuar a pressionar e continuar a pontuar. Estou confiante de que temos um bom carro e de que conseguimos tirar o melhor partido dele”.