GP Bélgica F1: Max Verstappen bate Oscar Piastri por 0.011s e conquista pole para a Sprint | AutoSport

Foram apenas 0.011s que separaram Max Verstappen e Oscar Piastri na discussão pela pole position para a corrida Sprint de mais logo, com vantagem do neerlandês da Red Bull, numa pista que estava a melhorar na fase final da sessão da Sprint Shootout. Verstappen terminou a qualificação que ordenou a grelha de corrida da Sprint com 1:49.056s.

A pista ficou mais rápida na mesma altura em que a maioria dos pilotos iniciava a sua última tentativa de volta rápida, passando vários pela liderança da tabela de tempos, numa fase final emocionante da qualificação para a corrida Sprint.

Carlos Sainz conseguiu bater o tempo realizado pelo seu companheiro de equipa na última volta rápida, alcançando o terceiro posto da grelha de partida, com Charles Leclerc à frente de Lando Norris e Pierre Gasly. O piloto britânico da McLaren foi batido por Oscar Piastri, que voltou a ser muito rápido no Circuito de Spa-Francorchamps.

Da oitava fila da grelha de partida vão arrancar Lewis Hamilton e Sergio Pérez, estes com uma fase final da Sprint Shootout menos bem conseguida do que tinha feito pouco antes. Os pilotos da Mercedes parecem ter estado em pista para a última volta na altura errada, visto que se tinham mostrado rápidos, mas não conseguiram tirar partido disso. Esteban Ocon partilha a quinta fila da grelha com George Russell.

Na SQ3 houve dois Red Bull, dois Mercedes, dois Ferrari, dois McLaren e dois Alpine a discutirem a pole position para a corrida Sprint, com todos os carros com pneus macios montados, ao contrário do que aconteceu nas fases anteriores da Sprint Shootout, apesar de algumas zonas da pista belga estar ainda com muita água depositada no asfalto.

Charles Leclerc foi o primeiro piloto a estabelecer um registo de referência, enquanto Carlos Sainz fez ainda a volta mais lenta do que o seu companheiro de equipa. Lando Norris passou pelo topo da tabela de tempos, mas Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira tentativa de volta rápida, ficando Max Verstappen a 0.088s do britânico da Mercedes.

Sergio Pérez melhorou o tempo de Hamilton, com 1:50.303s, terminando a sua volta na mesma altura em que todos os outros estavam a começar a última tentativa quando a pista melhorava cada vez mais. Pierre Gasly terminou a sua volta com um tempo mais rápido do que Pérez, mas havia muitos pilotos a melhorarem em cada microsetor. Assim, Norris, Leclerc, Sainz, Piastri passaram pela liderança da tabela de tempos, mas acabou por ser Max Verstappen o mais rápido da Sprint Shootout, com o tempo de 1:49.056

A sessão de qualificação da Sprint começou mais tarde do que o previsto, mantendo a direção de corrida todos os carros dentro das boxes para que os veículos do traçado belga tentavam secar um pouco a pista. Às 11h35 teve início a sessão que organizaria a grelha de partida da corrida Sprint, que também começará mais tarde do que o plano original.

Com pneus intermédios montados, todos os carros entraram em pista para as primeiras voltas a Spa-Francorchamps na Sprint Shootout, ainda com muito spray a ser lançado para o ar.

O primeiro tempo colocado na tabela foi assinado por Lewis Hamilton com o registo de 2:02.297s, mas Charles Leclerc tratou de subir ao primeiro lugar, destronado pouco depois por Oscar Piastri. Carlos Sainz também passou pelo primeiro lugar depois de Max Verstappen, com a pista a melhorar a cada volta.

Os pilotos começaram a rodar abaixo da marca dos dois minutos, enquanto Verstappen já rodava no segundo 58.

As voltas finais foram animadas e no final da sessão, ficavam eliminados na SQ1 Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Zhou Guanyu e Nico Hülkenberg, sendo Verstappen o piloto mais rápido.

Na SQ2, Lando Norris começou por ser o piloto mais rápido em pista, mas Pierre Gasly e Lewis Hamilton passaram a ocupar os primeiros lugares da tabela de tempos, com vantagem para o britânico da Mercedes. Nessa altura, Logan Sargeant fez um pião que levou a bandeira amarela a ser mostrada, sem consequência para nenhum outro adversário.

Lance Stroll foi o primeiro piloto a experimentar pneus médios – o composto para piso seco obrigatório para esta fase da qualificação da Sprint – numa altura em que a pista apresentava algumas zonas secas e outras com muita água. O pior aconteceu na curva 9 durante a volta rápida, quando o piloto canadiano perdeu o controlo ao Aston Martin devido às condições da pista e embateu nas proteções do traçado, resultando em bandeira vermelha. Faltando apenas alguns segundos para o final da SQ2, a direção de corrida decidiu não recomeçar esta fase da qualificação, sendo Daniel Ricciardo, Alexander Albon, Logan Sargeant, o próprio Stroll e Fernando Alonso eliminados, com os últimos quatro pilotos deste lote sem qualquer tempo registado.