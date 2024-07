GP Bélgica F1, Max Verstappen admite penalização: “o mais provável é que seja aqui”

Max Verstappen admite que é muito forte a probabilidade de sofrer uma penalização por torca de motor na grelha do GP da Bélgica, acrescentando ainda que face ao que se tem visto nos últimos Grandes Prémios, a competitividade da Red Bull é uma incógnita.

Depois de perder uma unidade de potência durante o fim de semana do Grande Prémio do Canadá, havia uma forte probabilidade de Verstappen incorrer numa penalização de 10 lugares na grelha por exceder o número de motores que lhe foi atribuído numa das próximas corrida e quando questionado antes do fim de semana na Bélgica sobre a probabilidade de uma mudança de motorl, o atual campeão do mundo respondeu: “É provável, sim. Mas eu sabia, é claro, que isso estava para acontecer. Não é uma surpresa para mim”.

Com o circuito a permitir facilmente ultrapassar, Verstappen reconhece que a pista pode ser boa para cumprir a penalização: “Vamos descobrir no domingo o quão bom vai ser, certo? Algumas pistas são naturalmente um pouco melhores do que outras. É claro que num circuito citadino não se quer ter uma penalização de motor. Por isso, sim, o mais provável é que seja aqui”.

Verstappen não é estranho ao sucesso em Spa-Francorchamps, tendo vencido os últimos três Grandes Prémios da Bélgica. No entanto, na atual fase da campanha de 2024, o piloto de 26 anos não conquistou a vitória nas três últimas rondas, na Áustria, Grã-Bretanha e Hungria.

Questionado sobre o facto de a situação ser diferente da dos últimos anos – e se o objetivo deste fim de semana seria limitar os danos – Verstappen comentou: “Provavelmente sim. Se olharmos para as nossas últimas corridas, em que não temos sido particularmente os mais rápidos, não diria que com 10 lugares a mais temos hipóteses de ganhar.

Mas, mais uma vez, uma corrida pode sempre ser virada do avesso com alguns momentos. Temos de ter a mente aberta e tentar tirar o melhor partido disso. É isso que vamos tentar fazer. De momento, também não sei até que ponto vamos ser competitivos. Em alguns sítios o asfalto é novo, por isso temos de ver como os pneus respondem a isso. Portanto, ainda há muitas incógnitas.

Obviamente, com as condições climatéricas, espera-se um pouco de chuva na sexta-feira e no sábado. Por isso, sim, só temos de seguir o tempo e a progressão ao longo do fim de semana, e ver se somos competitivos.”

Verstappen já venceu na Bélgica a partir do 14º lugar da grelha em 2022 e do sexto um ano depois. Questionado se o P8 era o máximo que ele poderia esperar neste fim de semana, o piloto holandês respondeu: “Espero um pouco mais, mas vamos ver. Não sei, é difícil de prever neste momento”.

FOTO MPSA/Phillippe Nanchino