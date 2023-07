GP Bélgica F1: Lewis Hamilton sob investigação | AutoSport

Lewis Hamilton sob investigação após incidente com George Russell na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica. O piloto inglês foi chamado aos Comissários Desportivos, depois da qualificação em Spa, pois na Q2 prejudicou o tempo de volta do seu companheiro de equipa que rodava atrás dele no circuito. O incidente ocorreu em Eau Rouge, com Hamilton a sair da pista, cortou a curva e ressurgiu à frente de Russell, que teve de levantar o pé antes de reta de Kemmel. Seja como for, não houve queixa de Russell, e na verdade esse incidente não afetou a sua sessão de qualificação, uma vez que chegou confortavelmente à Q3, mas como se sabe, os Comissários não olham aos efeitos, mas sim somente aos incidentes.