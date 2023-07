GP Bélgica F1: Lewis Hamilton sem penalização | AutoSport

Os dois pilotos da Mercedes foram chamados aos Comissários Desportivos de pista após um incidente na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica, mas Lewis Hamilton não teve qualquer penalização, na sequência do seu incidente com o companheiro de equipa da Mercedes, George Russell, na qualificação para o Grande Prémio da Bélgica.

Ambos os pilotos foram convocados depois de Hamilton ter sido saído da pista e regressado de “forma insegura” na sequência da Eau Rouge-Raidillon na Q2 e com Russell logo atrás, incomodou-o, mas os comissários ficaram a saber que a Mercedes avisou ambos os pilotos da sua proximidade e Russell disse aos comissários sabia exatamente o que estava a acontecer, sendo que Hamilton estava também a manobrar para evitar impedir a aproximação rápida do Alfa Romeo de Valtteri Bottas. Com tudo isto “no further action”.