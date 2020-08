GP Bélgica F1, Lewis Hamilton: “Red Bull, Racing Point e Ricciardo mais perto”

Depois de ter dominado no Grande Prémio de Espanha, Lewis Hamilton vê os Red Bull e os Racing Point mais rápidos, tal como Daniel Ricciardo no Renault, após as duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Bélgica, no circuito de Spa-Francorchamps.

Ao crash.net, Hamilton afirmou: “Penso que os Red Bull estão mais rápidos. Os Racing Point também estão mais perto, tal como a Renault e o Daniel Ricciardo. Agora temos algum trabalho a fazer”.