GP Bélgica F1, Lewis Hamilton penalizado: “parece-me incidente de corrida” | AutoSport

Lewis Hamilton revelou à imprensa que não está muito preocupado com a penalização de cinco segundos que recebeu devido a ter sido considerado culpado da colisão com Sergio Perez na corrida Sprint. Terminou-a em quarto, com a penalização caiu para sétimo. Segundo o inglês só lhe interessa ganhar, por isso ser quarto ou sétimo é indiferente. Os Comissários entenderam que Hamilton foi “predominantemente culpado” pela colisão e sendo verdade que Pérez estava a dar pouco espaço, Hamilton alargou a sua trajetória e bateu nos flanco direito do Red Bull. Para Hamilton: “eram condições de pista complicadas, todos estavamos a tentar fazer o nosso melhor, fui à procura de uma brecha, por dentro, estava mais de meio carro por dentro e se não tentamos aproveitar uma brecha, já não estamos a correr, como dizia o Ayrton (Senna). Foi o que eu fiz. Vi o vídeo, parece-me um incidente de corrida”. Sergio Pérez diz que Hamilton lhe arruinou a corrida.

