GP Bélgica F1, Lewis Hamilton: “Já não se constroem pistas como Spa”

Na Bélgica a Fórmula 1 corre no circuito de Spa-Francorchamps, sendo este já um circuito tradicional do ‘circo’. O campeão mundial, Lewis Hamilton, compara o circuito belga com outro circuito histórico, que também já fez parte do calendário da Fórmula 1, o Nürburgring-Nordschleife.

Ao motorsport-total.com, Hamilton afirmou: “O único circuito que podes comparar com Spa é o Nürburgring-Nordschleife. É muito especial correr aqui. Já não se constroem circuitos como este”.

“É um circuito rápido, por isso muitos pilotos adoram. É um dos poucos circuitos onde ultrapassar não é difícil. Apesar disso, é um circuito complicado com duas retas onde ter menos carga aerodinâmica é o ideal. Depois chegas ao segundo setor e precisas de mais carga aerodinâmica. É difícil encontrar o equilíbrio para todos os setores”.