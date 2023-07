GP Bélgica F1: Lewis Hamilton frustrado com resultado na Sprint Shootout | AutoSport

Conquistando o sétimo posto da grelha de partida para a corrida Sprint de mais logo, Lewis Hamilton terminou a Sprint Shootout frustrado com o resultado, até porque uma travagem bloqueada de George Russell teve alguma influência no tempo final do número 44.

Russell iniciou a última tentativa de volta rápida à frente de Hamilton, mas bloqueou a travagem numa das curvas do traçado belga, obrigando este último a perder mais tempo. “Não estou contente com isso, obviamente”, reagiu Hamilton. “Foi uma sessão muito divertida, estava a correr bem no final, eu sabia que poderia ser mais rápido. Acho que poderia ter sido o primeiro ou o segundo na última volta da sessão. A comunicação foi muito má. Era difícil de entender. Chegámos à última curva e havia sete carros, ou o que quer que fosse e fomos levados a pensar que já não tínhamos mais tempo, e por isso estávamos a forçar, mas afinal tínhamos muito tempo. Depois, obviamente, com o George, é assim… é assim que as coisas são”.

O piloto britânico da Mercedes acredita poder terminar a corrida Sprint com um bom resultado, fruto do bom desempenho do W14 e das sensações que teve desde ontem.

Foto: Sebastian Kawka