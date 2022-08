GP Bélgica F1, Lewis Hamilton: “estamos muito longe” | AutoSport

Lewis Hamilton não ficou surpreendido pela falta de ritmo do Mercedes W13 nas duas sessões de treinos do primeiro dia do GP da Bélgica, dado o desempenho que o carro tem demonstrado às sextas-feiras durante todo o ano. Ainda assim, desconhece a razão para tal défice para os adversários.

“Não fomos muito rápidos”, admitiu Hamilton. “Não sei porquê. Saímos para a pista e demos tudo o que tínhamos. Podiam ser pneus, podia ser a temperatura dos pneus, poderia ser o nível da asa, poderia ser uma multidão de coisas”.

Hamilton foi o piloto mais rápido da sua equipa, mas terminou o treino livre 2 a 1.3 segundos do tempo estabelecido por Max Verstappen. “Estamos muito longe”, admitiu Hamilton. “Mas muitas vezes encontramos isto na sexta-feira e as coisas mudam um pouco no sábado, por isso espero que seja esse o caso. Só temos de trabalhar arduamente esta noite para analisar os dados, tentar descobrir o que podemos conseguir com este carro”.

O companheiro de equipa de Hamilton, George Russell apontou como provável causa para as dificuldades de hoje na Mercedes, a falta de capacidade de levar os pneus à temperatura correta. “Penso que é algo com que temos tido dificuldade nesta época, conseguir a temperatura nos pneus. Lutei muito hoje com isso em todos os compostos que utilizamos. Portanto, nestas condições, é definitivamente algo em que temos de trabalhar, mas é algo que sei que se pode encontrar mais desempenho quando estamos na janela correta. Por isso, estamos otimistas, mas com certeza que a diferença entre Max [Verstappen] e os Ferrari é muito grande”, concluiu o jovem piloto da Mercedes.