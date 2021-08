GP Bélgica F1: Lewis Hamilton ‘desconfiado’ com a meteorologia | AutoSport

Não é novidade para Ninguém que as corridas em Spa Francorchamps estarão sempre em risco de ser afetadas pelo mau tempo e depois da caravana da Fórmula 1 ter chegado à Bélgica com ‘promessas’ de chuva, a verdade é que o tempo tem estado instável, nem a chuva apareceu como previsto, nem o Sol se aguentou muito tempo.

Por isso, Lewis Hamilton está muito indeciso e quer ser cuidadoso com as decisões a tomar.

Embora a atividade na pista hoje tenha sido, maioritariamente sob piso seco, a previsão para sábado e domingo é bem diferente, espera-se chuva intermitente, e isso exigirá um planeamento muito grande de todas as equipas.

Hamilton, está desconfiado: “É isso que estão a dizer? Todos nos dizem coisas diferentes, por isso, sim, penso naturalmente que, se for garantido que vai chover, então, quereria mais downforce, mas depois, se não chover e o meteorologista estiver errado, ou a meteorologista estiver errada, então está tudo lixado e seria um pato sentado (sitting duck) nas rectas. Temos de ser muito, muito cuidadosos, cautelosos, quanto aos cenários, às mudanças que fazemos no dia seguinte. Este não é o nosso primeiro rodeo”, concluiu o líder do campeonato.