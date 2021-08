GP Bélgica F1, Lewis Hamilton: “amanhã é outro dia” | AutoSport

Sendo-lhe negada a pole e o segundo lugar da grelha para a corrida de amanhã, Lewis Hamilton diz tentar manter-se positivo depois do resultado obtido na qualificação e espera que a afinação do carro, que pode não ter sido a melhor para esta sessão, sobressaia amanhã na corrida.

“Tem sido um dia muito difícil para todos. Estou apenas a tentar manter-me positivo, concentrado e calmo. Parabéns ao Max, ele fez uma grande volta no final. A minha própria primeira volta foi muito boa, mas durante a minha segunda, lutei um pouco. E claro que o George também fez um excelente trabalho, que foi fantástico. Se amanhã estiver o tempo assim, então vai ser muito difícil. É preciso encontrar um equilíbrio entre a velocidade nas retas e o downforce no setor do meio. Penso que encontrámos o melhor equilíbrio possível, mas pode não ter sido a configuração certa para hoje. Veremos amanhã quão bom é o equilíbrio. Estou muito grato à equipa por se manter calma durante esta sessão e amanhã é outro dia. Esperemos que também com melhor clima, especialmente para os adeptos”.