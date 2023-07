GP Bélgica F1: Leclerc bateu Hamilton e Ferrari recuperou terreno no campeonato | AutoSport

Havia quem tivesse dúvidas sobre o desempenho dos carros da Ferrari no circuito de Spa-Francorchamps e se conseguiriam estar ao nível dos Mercedes, pelo menos. Ficando sem Carlos Sainz em resultado do toque com Oscar Piastri, a equipa italiana assegurou um bom resultado com o pódio de Charles Leclerc, tendo somado pontos importantes para o campeonato de construtores entre a corrida Sprint e a de hoje.

Ferrari e Mercedes terminam o fim de semana do GP da Bélgica com o mesmo número de pontos somados, mas os italianos recuperaram 12 pontos de desvantagem para a Aston Martin, partindo para as férias de verão apenas separados por 5 pontos e com o objetivo de alcançar, pelo menos, o terceiro lugar do mundial.

Charles Leclerc e a Ferrari conseguiram ter um bom desempenho na corrida de hoje, mesmo quando Lewis Hamilton teve a sua melhor oportunidade para alcançar o monegasco, não chegou a pressionar seriamente o piloto da equipa italiana. Acabou por ser o melhor do restante pelotão, com a exceção dos pilotos da Red Bull que estão num patamar superior a todos os outros. Bateu em pista os dois Mercedes e tirou partido da sua posição na grelha para alcançar o 27º pódio da carreira.

A Mercedes acabou por garantir o mesmo resultado na corrida do GP do que na Hungria – Hamilton foi quinto e George Russell terminou no sexto posto em ambas as corridas – falhando novamente o pódio. Depois de terem dado um bom passo competitivo, a Mercedes tem sido batida pela McLaren e no caso de hoje, pela Ferrari. Em relação à Red Bull ainda estão muito longe, apesar dos responsáveis da equipa afirmarem que é nesse particular que querem melhorar.

Acabou por ser uma boa operação da Ferrari, apesar de ter perdido um carro na corrida de hoje. Um resultado que a equipa precisava antes da paragem de verão.