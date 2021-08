GP Bélgica F1, Lando Norris: “Voltar ao ritmo de marcar pontos será fundamental” | AutoSport

Um dos pilotos que esteve em evidência nas primeiras 11 corridas do ano, foi Lando Norris. Em toda a primeira parte da época, apenas na última corrida não pontuou. Não foi algo que pudesse ter evitado, afirma o piloto em entrevista antes do GP da Bélgica, onde tentará conquistar pontos, que são cada vez mais importantes entre as equipas do segundo pelotão.

“Após uma primeira metade da época quase perfeita, terminou como terminou, mas eu segui em frente. Nada que eu pudesse ter feito, mudaria alguma coisa. Fiz bem o meu trabalho, boa qualificação, bom início da corrida, apenas não terminou da forma que queríamos. Vamos tentar novamente este fim de semana”.

Em Spa, Norris espera que chova para tornar a corrida mais “excitante”, mas o fundamental será mesmo bater os adversários e pontuar novamente.

“Tivemos uma primeira metade da época muito boa, fomos muito capazes de marcar bons pontos, capitalizando os erros dos carros da Red Bull e da Mercedes à nossa frente, mas há carros muito rápidos atrás, sendo o Ferrari um deles, e Alpha Tauri, Alpine, foram rápidos aqui na época passada. Vamos esperar e ver. O tempo pode desempenhar um grande papel. Espero um pouco de chuva, o que torna excitante. Voltar ao ritmo de marcar bons pontos será fundamental”.