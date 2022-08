GP Bélgica F1: Kevin Magnussen terá novo engenheiro de corrida | AutoSport

Kevin Magnussen terá um novo engenheiro de corrida no regresso da Fórmula 1 após as férias de verão. Para já, em Spa-Francorchamps, Magnussen vai trabalhar temporariamente com Dominic Haines. O engenheiro de corrida do dinamarquês até à Hungria, Ed Regan deixará a Haas no final do ano e não estará em pista até ao terminar a ligação com a equipa norte-americana.

Dominic Haines, que trabalhou anteriormente com Romain Grosjean e Nikita Mazepin, vai substituir Regan em Spa-Francorchamps, Zandvoort e Monza. Depois das 3 corridas consecutivas na Europa, em Singapura, deverá conhecer-se quem vai desempenhar esta função em definitivo.