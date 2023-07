GP Bélgica F1: Kevin Magnussen penalizado | AutoSport

Três incidentes foram investigados após a sessão de qualificação do Grande Prémio da Bélgica e que envolviam Lewis Hamilton, Alexander Albon e Kevin Magnussen.

Se o piloto da Mercedes não recebeu qualquer tipo de penalização, os restantes não tiveram a mesma sorte.

Kevin Magnussen perdeu 3 lugares na grelha de partida da corrida, depois dos Comissários Desportivos terem considerado que impediu a ultrapassagem de Charles Leclerc durante a qualificação depois de ter tido uma pequena saída de pista. O piloto terá explicado que “não sentiu que era seguro passar para o piso molhado com velocidade e dar espaço a Leclerc, particularmente nas entre as curvas 11 e 15”, tendo o CCD observado ainda que “não recebeu qualquer aviso da sua equipa que Leclerc estava atrás dele até Leclerc estar mesmo atrás dele na curva 10. A equipa também lhe disse para acelerar, pois precisava de chegar à linha de meta para conseguir [realizar] outra volta”.

O piloto dinamarquês vai arrancar do 16º lugar da grelha de partida, subindo Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Alexander Albon um lugar.

Alexander Albon, que foi investigado por sair de pista e reentrar de forma insegura, foi repreendido pelo Colégio de Comissários Desportivos, sendo a primeira vez que isto acontece na corrente temporada.