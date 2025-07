GP Bélgica F1: Hamilton e dois Aston Martin eliminados na Q1

Lewis Hamilton (Ferrari) viu a sua última volta ser apagada devido aos limites de pista e com isso foi eliminado na Q1 do GP da Bélgica de Fórmula 1, o que é uma enorme desilusão para a Ferrari. quem se ‘safou’ foi Gabriel Bortoleto (Sauber), que estava eliminado e desta forma passou à Q2. Os restantes eliminados foram Franco Colapinto (Alpine), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) e Lance Stroll (Aston Martin), sendo também com alguma surpresa que os dois Aston Martin ficaram de fora. Norris, Leclerc, Piastri, Ocon e Bearman passaram todos pela Q1 usando apenas um conjunto novo de pneus macios… Verstappen usou dois conjuntos, assim como Russell.

Na sessão houve algumas grandes surpresas: Hamilton foi definitivamente a maior, assim como Antonelli – o seu fim de semana tem sido um desastre após um início forte no TL1. A saída precoce desses dois significa que há duas vagas extras no top 10 em disputa para o meio do pelotão hoje.