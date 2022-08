GP Bélgica F1: Hamilton assume culpa do toque em Alonso, que lhe chama ‘idiota’… | AutoSport

Não correu bem o GP da Bélgica a Lewis Hamilton que abandonou na sequência de uma aparatosa colisão com Fernando Alonso em Le Combes, na fase inicial do Grande Prémio da Bélgica de F1. O inglês da Mercedes, em declarações à Sky F1 assumiu a responsabilidade pelo incidente. Questionado pela Sky se deu espaço suficiente a Alonso, Hamilton admitiu: “Não, olhando para trás e vendo as filmagens, ele estava no meu ponto cego. Eu não lhe dei espaço. A culpa foi minha hoje. A culpa foi minha, não consegui vê-lo, ele estava no meu ponto cego”, reforçou.

Já Fernando Alonso, ficou muito irritado com o incidente e chamou Hamilton de ‘idiota’: “Só sabe guiar quando larga em 1º”.

Tudo se passou quando na travagem para Les Combes após reta de Kemmel Hamilton ‘fechou a porta’ a Fernando Alonso, por fora, não deixando espaço ao espanhol, as rodas dos monolugares entrelaçaram-se e o Mercedes foi projetado no ar, ficando parado alguns quilómetros mais à frente, em Blanchimont: “Que idiota”, começou por dizer Alonso, prosseguindo: “Fecha a porta por fora. Tivemos uma ótima largada, mas esse gajo só sabe como pilotar se largar em primeiro”, disse.