GP Bélgica F1, George Russell: “tinha toda a confiança que precisava” | AutoSport

George Russell assegurou a sua melhor posição na grelha de sempre com a Williams, o segundo lugar (já tinha sido segundo com a Mercedes no Bahrein) sendo que o melhor que tinha feito até aqui com a equipa de Grove fora um oitavo lugar na Áustria, logo a seguir a um 10º na Estíria.

Com condições de pista difícil, o ‘assunto’ deixa de ser ‘carro’ e passa a ser piloto e aí o talento do inglês vem ao cimo: “Nem sei bem o que dizer, para ser honesto. Pensei que tínhamos feito um bom trabalho ao passar a Q1, e agora estamos na primeira linha da grelha. Penso que a equipa fez um trabalho espantoso hoje. Estávamos sempre na pista no momento certo, o carro estava a dar um feeling ótimo, eu tinha toda a confiança que precisava. Eu não tinha nada a perder, estávamos na Q3, o que não é habitual e apenas tivemos de tentar. Guardámos o modo máximo de motor para a última volta, e pensei apenas, vamos a isso. Seja como for, obviamente que a corrida de amanhã é o importante, e eu tenho de tentar marcar mais alguns pontos”.