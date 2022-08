GP Bélgica F1, George Russell: “O nosso ritmo foi melhor que o da Ferrari” | AutoSport

O piloto da Mercedes lamentou não ter conseguido ultrapassar Carlos Sainz e ir ao pódio em Spa-Francorchamps, mas ao mesmo tempo diz estar feliz pela “ótima recuperação” da equipa alemã no Grande Prémio da Bélgica, após uma sexta-feira e sábado menos felizes.

George Russell tem motivos para estar feliz com o quarto lugar conseguido este fim-de-semana, na Bélgica, depois de indicações de desempenho muito preocupantes nos treinos livres e na qualificação.

No entanto, o piloto britânico pareceu a certo momento da corrida capaz de ultrapassar o rival da Ferrari Carlos Sainz, troca que não se chegou a consumar, assim que o piloto espanhol conseguiu estabilizar a vantagem para Russell no último par de voltas.

George Russell fez uma interpretação com duas facetas do resultado final do Grande Prémio da Bélgica:

“É um sentimento agridoce, porque se me tivessem dito ontem que estaria a 2 segundos do pódio, por mérito e pura velocidade, eu diria que tinha sido uma ótima recuperação. Quando eu estava a conseguir tirar um segundo por volta, pensei: ‘é agora’. Mas tive duas voltas seguintes menos boas e os pneus saíram da janela desejada. Na Fórmula 1, os pneus são sempre algo que falamos, quando eles estão na janela certa, transformam o ritmo do carro”, analisou Russell.

“Precisamos de olhar para este ritmo e analisá-lo. Definitivamente, hoje o nosso ritmo de corrida foi melhor do que o da Ferrari. No pior dos cenários, estávamos iguais à Ferrari”, completou o piloto.