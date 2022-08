GP Bélgica F1: Fraca prestação da Ferrari não se deveu à diretiva técnica, insiste Binotto | AutoSport

O chefe da equipa da Ferrari, Mattia Binotto, insiste que a nova diretiva técnica da FIA que retirou alguma flexibilidade aos fundos dos carros e implementou um novo sensor de frequência e intensidade das oscilações dos carros e entrou em vigor em Spa-Francorchamps não foi a razão pela qual a Ferrari esteve tão distante do ritmo da Red Bull.

“Os efeitos da directiva técnica são completamente negligenciáveis no que diz respeito à Ferrari”, disse o responsável da equipa italiana ao Auto Motor und Sport. “Esta não foi a resposta à pergunta “porque é que o nosso desempenho foi tão mau?”.

Sobre esta questão, o engenheiro da Ferrari Jock Clear afirmou à mesma fonte que não precisaram de fazer qualquer alteração nos seus monolugares para cumprir os parâmetros da diretiva técnica, mas deixou um aviso. “Só saberemos dentro de algumas corridas se temos de colocar o nosso carro um pouco mais alto do que anteriormente. Precisamos de experimentar em várias pistas para isso”, disse Clear.