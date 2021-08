GP Bélgica F1, Ferrari muda chassis de Charles Leclerc | AutoSport

Os danos decorrentes da saída de pista de Charles Leclerc no segundo treino livre do GP da Bélgica de F1 levaram a Ferrari a mudar o chassis do piloto monegasco, antes do 3º treino livre. Recorde-se que Leclerc perdeu o controlo do seu carro em Les Combes, batendo nas barreiras do lado esquerdo da pista, infligindo danos na frente e no lado esquerdo do carro. A equipa trabalhou para reparar durante a noite, e foi aí que percebeu que não tinha tempo para reparar em tempo útil os danos no chassis. Por isso substituiu-o.