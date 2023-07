GP Bélgica F1: Fernando Alonso convocado pelos comissários | AutoSport

Fernando Alonso foi convocado pelo Colégio de Comissários Desportivos do Grande Prémio da Bélgica, por suposta condução perigosa e que envolve também Nico Hülkenberg.

Está em causa uma “alegada infração ao Apêndice L Ch IV Art. 2b e ou 2e – Manobras do carro suscetíveis de modo potencialmente perigoso, mudança anormal de direção, condução em modo perigoso”, consta no comunicado da FIA.