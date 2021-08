GP Bélgica F1, Fernando Alonso: “como se pode dar pontos numa não-corrida?” | AutoSport

Ao contrário da opinião de Daniel Ricciardo, que demos conta antes, Fernando Alonso é totalmente contra a entrega de pontos por 3 voltas dadas atrás do Safety Car. O espanhol diz ainda, que se tratou de uma não-corrida, uma opinião partilhada por Zak Brown, por exemplo.

“Concordo com as condições, a única coisa que não concordo é o porquê de fazerem duas voltas e dar pontos, porque não fizemos corrida. Não tivemos a oportunidade de marcar pontos, e muitas pessoas. Eu era 11º, não tive nenhuma volta com luz verde para marcar um ponto, por isso não pontuamos. Por isso, é chocante. Mas essa é a decisão deles. Portanto, não havia maneira de podermos correr hoje, como demonstrámos. Era apenas uma situação de bandeira vermelha ou uma situação atrás do Safety Car, como fizemos. Então, como se pode dar pontos numa não-corrida? Fizeram as três voltas só para dar os pontos, porque as condições eram as mesmas de antes, pelo que, com certeza, foi um espectáculo estranho”.