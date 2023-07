GP Bélgica F1, Fernando Alonso: “boa estratégia, bom arranque, estou contente” | AutoSport

Fernando Alonso terminou o fim de semana de altos e baixos da Aston Martin em alta com o quinto lugar na corrida de hoje. boas lutas em pista com os adversários habituais, os Mercedes e os McLaren: “Foi uma corrida mais normal, com um ritmo mais semelhante aos Mercedes, e aos McLaren e andei na luta com eles, tivemos uma boa estratégia, bom arranque, estou contente” começou por dizer Alonso, que falou ainda da luta com George Russell já perto do final da corrida: “sabia que tinha melhores pneus mas com o George nunca é de fiar…”, disse.