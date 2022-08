GP Bélgica F1, Esteban Ocon: “vamos para Zandvoort muito confiantes” | AutoSport

A Alpine conseguiu em Spa-Francorchamps distanciar-se da McLaren na classificação do campeonato de construtores, passando a ter 20 pontos de vantagem para a equipa de Woking. Fernando Alonso terminou no quinto posto da classificação da corrida do GP da Bélgica, enquanto Esteban Ocon, arrancando do 16º lugar da grelha, conquistou o 7º posto. Uma boa prestação do piloto francês, que mesmo assim considera ter sido mais competitivo do que ficou representado na classificação.

“O carro estava a ‘voar’ hoje. Podemos ficar orgulhosos com o trabalho que fizemos durante todo o fim de semana. Caso não tivéssemos arrancado de trás na grelha, podíamos ter conseguido ainda mais na corrida. Senti-me confiante dentro do carro”, explicou o piloto após a corrida.

Ambos os pilotos da McLaren terminaram fora dos lugares pontuáveis, tendo sido um fim de semana muito positivo neste aspeto para a Alpine. “Foi uma corrida muito positiva em termos de pontos conquistados, em termos de qualificação, etc, por isso vamos para Zandvoort daqui a alguns dias muito confiantes”, salientou Ocon, acrescentando que “foi um fim de semana muito importante, obviamente poderíamos ter terminado a corrida alguns lugares mais acima, mas aceito o resultado visto de onde partimos”.