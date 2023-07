GP Bélgica F1, Esteban Ocon: “Um erro meu e outro da equipa” | AutoSport

Esteban Ocon terminou a sessão de qualificação para a corrida do GP da Bélgica com o 15º tempo, tendo sido eliminado na Q2 depois de uma saída de pista e consequente danos sofridos no monolugar. O piloto francês não estava agradado com o resultado obtido na sessão, afirmando que apesar do seu erro, a equipa tinha tempo para o fazer regressar à pista, mas não estavam preparados para a troca de componentes.

“Foram condições muito complicadas, mas esperava um bom resultado”, explicou o piloto da Alpine no final da qualificação. “Falhei a curva, erro meu. Teria tido tempo suficiente para regressar à pista se tivéssemos trocado imediatamente a asa da frente, mas infelizmente, não estava preparada. Demoraram 30 ou 40 segundos para a encontrar e a partir daí, não pude regressar e tentar de novo. Um erro meu e outro da equipa… não correu bem hoje, foi um erro que não quero que se repita. Cometo falhas destas muito raramente, mas quando acontecem temos de conseguir responder”. Ocon admitiu que “não conseguimos estar ao melhor nível, quer tenha sido do meu lado como da equipa, por isso falhamos o que pretendíamos”.

Sem pontuar nas últimas duas corridas, Esteban Ocon tem agora como objetivo “conseguir estar forte e terminar no top 10 na ‘sprint shootout’”, esperando para domingo para se preocupar em tentar recuperar posições e alcançar o top 10.