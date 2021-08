GP Bélgica Fórmula 1: Esteban Ocon regressa como vencedor | AutoSport

Uma das coisas que se altera neste hiato de um mês sem Fórmula 1 é que na Bélgica há um piloto que vai realizar a sua primeira corrida como vencedor de Grandes Prémios: Esteban Ocon.

É sempre emocionante ver um novo piloto tornar-se vencedor de uma corrida de Fórmula 1 pela primeira vez, com o impulso de confiança que isso lhes dá, e uma memória que levará para o resto da sua vida, para além de ser algo que apenas 111 pessoas conseguiram até hoje. Outra curiosidade, os dois últimos novos vencedores de corrida são franceses: Pierre Gasly e Esteban Ocon.

O dia especial de Ocon chegou na Hungria, corrida que venceu após um desempenho impressionante sob pressão. Chega agora a Spa sem grandes expetativas à sua volta, dado o desempenho geral da Alpine até agora, este ano.

Mas Ocon teve um desempenho muito bom nesta pista, no passado, qualificando-se num impressionante terceiro lugar antes de terminar em sexto no Racing Point, em 2018, e suportando isso com um quinto lugar no seu regresso à Renault, no ano passado.

O francês vai ser questionado muito mais sobre a Hungria do que a Bélgica no início do fim-de-semana, mas tem todas as hipóteses doutro resultado forte, à medida que a equilibrada batalha no meio do pelotão recomeçar.