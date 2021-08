GP Bélgica F1: Em comunicado, Alfa Romeo defende não realização da corrida | AutoSport

A Alfa Romeo emitiu um comunicado hoje de manhã, onde defende a não realização da corrida e agradece profundamente todos os espectadores que estiveram presentes ao longo do circuito de Spa-Francorchamps e que não desistiram de poder ver uma corrida.

Pode-se ler no comunicado, que “a situação poderia ter sido tratada de forma apropriada, ao não ter-se sequer começado a “corrida” que todos assistimos: o resultado afeta-nos a todos, mas em particular afeta os fãs do desporto, que não tiveram o espetáculo que vieram ver“. Além disso, a estrutura liderada por Frédéric Vasseur, espera que, “sejam retiradas lições sobre o que aconteceu ontem, lições que melhorem a forma como operamos no futuro“.

O comunicado na íntegra:

“Um enorme agradecimento a todos os incríveis fãs que passaram horas sob condições meteorológicas adversas à espera do começo da corrida: com a vossa paciência e determinação, vocês são os verdadeiros Pilotos do Dia. Durante meses esperamos ansiosamente por ter as bancadas cheias de espectadores a apoiarem a nossa equipa e o nosso desporto, infelizmente, ontem não fomos capazes de realizar um espectáculo para vocês.

A decisão de não correr naquelas condições foi a correta, no melhor interesse em proteger pilotos, comissários de pista e os próprios espectadores. No entanto, a situação poderia ter sido tratada de forma apropriada, ao não ter-se sequer começado a “corrida” que todos assistimos: o resultado afeta-nos a todos, mas em particular afeta os fãs do desporto, que não tiveram o espetáculo que vieram ver. Esperamos que sejam retiradas lições sobre o que aconteceu ontem, lições que melhorem a forma como operamos no futuro e que coloquem os apoiantes do nosso desporto na posição que merecem.

Uma vez mais, o nosso genuíno obrigado a todos os fãs – vocês foram os únicos que realmente brilharam ontem em Spa.“