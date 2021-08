GP Bélgica F1: Domenicali nega implicações comerciais em avançar com corrida | AutoSport

Depois da curta e desapontante corrida de duas voltas atrás do Safety Car, o desagrado foi geral. Entre os pilotos, Lewis Hamilton deixou claro o que pensava: gira tudo à volta do dinheiro.

Stefano Domenicali, CEO da F1, explicou pouco mais tarde, que não houve interesses comerciais na base da decisão da direção de corrida em avançar com a saída dos carros para a pista atrás do SC e dar por terminada a corrida, apenas para os 10 primeiros pontuarem.

“Quando ouço que houve alguma discussão comercial para além disso, não é totalmente verdade. Quando falamos de corridas há responsabilidade, há um processo claro e estas coisas não estão de todo ligadas. Absolutamente. É por isso que disse que, considerar que algo relacionado com uma implicação comercial está errado”, explicou o homem forte da F1.

Domenicali avançou ainda, que apoiou a direção de prova e afirmou mesmo que em termos de gestão, foi “a coisa certa a fazer”.

“Para as pessoas, claro, é uma vergonha, porque todos querem ver uma corrida a sério, mas penso que a decisão tomada pela direção de corrida é absolutamente correta. Havia o desejo e a vontade de fazer a corrida, assim que houvesse informação, eu estava a seguir a situação. Havia uma janela de possível melhoria do tempo para tentar sair e tentar fazer a corrida. Depois, assim que recomeçaram, os comentários [dos pilotos] foram bastante claros. Apesar do desapontamento de todos, penso que em termos de gestão foi a coisa certa a fazer”.