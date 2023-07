GP Bélgica F1: Diferença enorme entre Red Bull e o restante pelotão | AutoSport

Não é de agora, nem foi surpreendente o 1-2 alcançado pela Red Bull no Grande Prémio da Bélgica, mas a facilidade com que, tanto na Sprint como na corrida de hoje, os carros de Milton Keynes asseguram as ultrapassagens quando precisam comprova o terreno que separa estes dois carros do resto do pelotão.

Há um piloto da equipa que se destaca sem qualquer dúvida e com isso tem caminho aberto à revalidação do título mundial, não faltando muito para que isso aconteça. É uma época marcada pelo domínio da Red Bull, que mesmo com menos tempo de túnel de vento e penalizada no desenvolvimento do monolugar, parece a anos-luz à frente dos restantes, não parecendo que vá ser um grande handicap como asseguram os seus responsáveis. Mesmo que Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin consigam encurtar a desvantagem, o cenário que temos agora mostra que a Red Bull pode manter-se na frente.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool