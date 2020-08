GP Bélgica F1, Daniel Ricciardo: “Talvez em Monza possa ficar na frente do Max”

Daniel Ricciardo terminou no quarto lugar no Grande Prémio da Bélgica, igualando o seu melhor resultado com a Renault, que foi o quarto lugar no Grande Prémio de Itália de 2019, no circuito de Monza.

No final da corrida, Ricciardo mostrava-se satisfeito: “Foi um excelente resultado. Quero conquistar um pódio em pista, talvez em Monza possa ficar na frente do Max”.

“No fim da corrida estava a dar tudo e o meu engenheiro deixou-me usar toda a energia disponível na última volta. Não gosto de desejar problemas a ninguém, mas ainda pensei nisso para os Mercedes”, brincou Ricciardo. “Mas, quarto era o que podíamos hoje”.