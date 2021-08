GP Bélgica F1, Daniel Ricciardo: “seria injusto não distribuir pontos” | AutoSport

Daniel Ricciardo conseguiu na Bélgica, terminar no 4º posto, a sua melhor classificação pela McLaren, no entanto o 200º GP do australiano não foi como se esperava. As condições climatéricas foram terríveis durante sábado e domingo, principalmente, e obrigaram a uma corrida (ou não corrida) de apenas 3 voltas (duas em pista atrás do Safety Car e a terceira passagem pela linha de meta pelo líder, deu-se quando regressaram ao pitlane).

Ainda assim, o piloto australiano é da opinião que foi justo ter-se entregue pontos, pelo menos pelo desempenho de sábado durante a qualificação: “Para ser honesto, ainda não sei se é completamente correto ou não. Mas pode dizer-se que seria injusto não distribuir pontos. Max fez o trabalho árduo no sábado, colocou o seu carro na pole e provavelmente teria ganho nestas condições, porque era o único com visibilidade decente. Não lhe dar nenhum ponto seria injusto, na minha opinião“.