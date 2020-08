GP Bélgica F1, Daniel Ricciardo: “Não estou surpreendido…”

Daniel Ricciardo começou o Grande Prémio da Bélgica com um segundo lugar na segunda sessão de treinos livres. O piloto australiano ficou a apenas 0.048s de Max Verstappen no TL2. Apesar disso, o R.S.20 #3 teve problemas, tendo parado a 20 minutos do fim da sessão com problemas hidráulicos.

No final do dia, Ricciardo afirmou: “Eu já sabia que era competitivo e não fiquei surpreendido por estar nos lugares cimeiros. Foi um bom TL2, como tem sido nas rondas anteriores, mas amanhã é que conta. Hoje estivemos fortes, mas por segurança encostamos, pois não vale a pena correr riscos”.

Quanto ao problema que afetou Ricciardo, o chefe de equipa da Renault, Cyril Abiteboul afirmou à Sky Sports F1: “É pena termos tido um problema hidráulico, mas, pelo que sei, não afetou a caixa de velocidades nem o motor”.