GP Bélgica F1, Daniel Ricciardo: “estivemos um passo atrás de onde devíamos ter estado” | AutoSport

Daniel Ricciardo fez grandes progressos desde o seu 19º lugar de partida, subindo paulatinamente no meio do pelotão, mas fez a primeira paragem nas boxes muito cedo, e depois não conseguiu manter a posição que tinha antes e terminou a corrida em 16º, 23s atrás de Yuki Tsunoda. Como disse o australiano, esperava-se mais e melhor: “Para mim hoje houve coisas que não estavam bem. No primeiro set de pneus sentia que cada vez que forçava estava a danificar os pneus, rodamos com pouco downforce para melhorar o equilíbrio do carro, penso que estivemos um passo atrás de onde devíamos ter estado mas vamos tentar aprender. Na corrida com ar limpo à frente estivemos um pouco melhor, mas no tráfego foi muito duro. Agora vou aproveitar as férias para recuperar um pouco este atraso, eles vão todos de férias, eu vou preparar-me melhor, estudar melhor a corrida, nos próximos dias vou tentar perceber melhor esta corrida”, disse.

Foto: Dan Mullan/Getty Images/Red Bull Content Pool