GP Bélgica F1: corrida com maiores diferenças na configuração aerodinâmica | AutoSport

Tal como na edição passada do Grande Prémio da Bélgica, as equipas terão ao seu dispor os compostos: C2 (P Zero duro), C3 (P Zero Amarelo) e o C4 (P Zero macio). Spa-Francorchamps, à imagem de Silverstone e Suzuka, é um circuito onde os pneus são submetidos a forças consideráveis.

A parte mais desafiante para os pneus é a compressão em Eau Rouge seguida pela subida até Raidillon, que consiste numa curva à esquerda a alta velocidade, onde a força descendente esmaga os monolugares contra o chão, seguida por outra curva direita-esquerda a alta velocidade onde o carro fica leve no topo da colina na reta Kemmel.

Spa possui a volta mais longa do calendário da Fórmula, com 7.004 quilómetros. Ao todo, serão realizadas 44 voltas. Quando o circuito foi inaugurado em 1921, tinha cerca do dobro do comprimento.

No ano passado, quase todas as equipas optaram por uma estratégia de duas paragens. Max Verstappen, da Red Bull, começou a corrida em 14º, após uma penalização, mas venceu a prova após uma fantástica recuperação, começando com os macios e completando dois stints com os médios.

Spa-Francorchamps é também um lugar especial para Charles Leclerc, tendo vencido aí a sua primeira corrida de Fórmula 1 com a Ferrari, em 2019. A equipa italiana conquistou o maior número de vitórias em Spa (14) desde 1950, e Michael Schumacher possui o maior número de vitórias individuais (seis).

O circuito também possui a maior diferença de elevação. O ponto mais alto é em Malmedy (cerca de 468 metros acima do nível do mar) e o mais baixo é Paul Frere (cerca de 366 metros acima do nível do mar). É uma diferença de 102,2 metros: superior à altura da torre do relógio do Big Ben, em Londres.

Para Mario Isola, Diretor Motorsport Da Pirelli: “O Grande Prémio da Bélgica é uma das corridas de maior prestígio do calendário, disputada numa pista particularmente desafiante para pilotos, monolugares e pneus.

A Pirelli escolheu os mesmos compostos do ano passado – C2, C3 e C4 – para oferecer uma ampla gama de opções estratégicas, isto, claro, se a chuva parar.

Tradicionalmente, a meteorologia de Spa é um fator importante durante todo o fim de semana. O facto de o Grande Prémio ter mudado de datas, da primeira corrida após as férias de verão para a última corrida antes dessa pausa, deverá fazer pouca diferença, já que a previsão será sempre instável.

Considerando que Spa é a volta mais longa do ano e a que conta com grandes variações de altitude, que também é a maior de toda a temporada, será fácil encontrar condições de chuva em determinadas partes da pista ao mesmo tempo que estará completamente seca noutros pontos.

A novidade deste ano é que Spa receberá a terceira corrida ao Sprint da temporada, depois de Baku e Spielberg, com um Sprint Shootout na manhã de sábado, seguido de uma corrida de 100 quilómetros à tarde.

Com apenas uma hora de treinos livres antes da qualificação de sexta-feira (que, para já, parece ser o dia com maior risco de chuva) haverá ainda menos tempo do que o habitual para afinar os carros.

Em Spa, tendemos a assistir a algumas das maiores diferenças em termos de configuração aerodinâmica entre as equipas, sendo que algumas preferem mais downforce para forçar mais no segundo sector, e outras preferem um carro mais solto para ter velocidade extra para atacar e defender nas retas.”