GP Bélgica F1: Circuito de Spa-Francorchamps pode compensar espectadores | AutoSport

Depois de alguns pilotos levantarem a questão da compensação aos adeptos que estiveram à chuva à espera de ver uma corrida de F1 e não a tiveram, Stefano Domenicali disse prontamente, que não estava nos planos da F1 isso acontecer. Com muitas críticas à F1 nas redes sociais por esse facto, o Presidente do Conselho de Administração do circuito belga, Melchior Wathelet, disse estar a pensar num “gesto para os espetadores”.

“Vamos pensar num possível gesto para os espectadores. Vamos ver o que é possível e estamos abertos a tudo. Primeiro temos de ser um pouco mais concretos. Não vamos criar esperança com os adeptos e depois não cumprimos a promessa. É demasiado cedo para dizer se alguma coisa é possível”, avançou o responsável à publicação Sporza.