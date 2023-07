GP Bélgica F1: Chuva pode aumentar dificuldade em fim de semana de corrida Sprint | AutoSport

Pela primeira vez na história, o circuito de Spa-Francorchamps vai ser palco de uma jornada da Fórmula 1 com o formato de corrida Sprint. O rápido traçado belga é sempre desafiante para pilotos, máquinas e engenheiros, que tentam encontrar a melhor afinação para os monolugares durante as três sessões de treinos, mas têm este ano apenas 60 minutos para o fazer, além da possibilidade de chover no primeiro dia de trabalho em Spa, aumentado significativamente o desafio de todos.

Sem terem espaço de manobra para alterar as configurações dos carros após o primeiro treino, o pelotão da F1 já tem alguma experiência com o formato da Sprint, mas em Spa-Francorchamps 60 minutos pode significar pouco tempo para encontrar a melhor afinação. Algumas equipas terão componentes novos para enfrentarem algumas zonas como Eau Rouge, Raidillon e a reta Kemmel, tendo apenas uma sessão para correlacionar os dados da pista com os da simulação. A preparação da equipa antes do evento é determinante no caso das Sprint, como tem vindo a ser referido por vários responsáveis das equipas, sendo os simuladores uma das ferramentas mais importantes para o fim de semana.

No caso de Spa, a chuva pode marcar presença na sexta-feira, complicando ainda mais o trabalho das equipas e podemos assistir algumas surpresas durante o fim de semana que antecede a pausa de verão da competição.

Foto: Peter Fox/Getty Images/Red Bull Content Pool