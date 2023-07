GP Bélgica F1: Chuva obriga a plano de contingência | AutoSport

O serviço de meteorologia belga emitiu um aviso meteorológico amarelo para a região de Liége, onde se localiza o circuito de Spa-Francorchamps, entre as 7h da manhã de hoje (hora local) com duração de 24 horas. Preparando-se o paddock para o GP da Bélgica com formato de corrida Sprint, apenas com a realização de um treino livre e qualificação marcada para hoje, a Fórmula 1 tem um plano de contingência para o caso de não ser possível realizar a sessão de qualificação durante o dia de hoje.

Em relação ao treino livre, que concede apenas 60 minutos de tempo de pista aos pilotos antes de avançarem para a discussão da pole position para a corrida de domingo, a Fórmula 1 opta por não ter qualquer sessão extra na eventualidade das condições meteorológicas não permitirem as equipas rodarem com pneus de piso seco. No entanto, e como a discussão sobre a segurança dos pilotos no traçado belga veio de novo ao topo da agenda, adianta o The Race, que está tudo preparado para encontrar tempo no domingo para realizar a sessão de qualificação para a corrida ‘principal’ do evento, caso a chuva de hoje seja um desafio extremo para pilotos e máquinas.

Para o dia de sábado, dedicado em exclusivo à Sprint, caso não possa ser possível realizar a sessão que ordena a grelha de partida para essa corrida, poderão ser usados os tempos do treino livre. Em relação à corrida, os pilotos somam a pontuação completa caso tenha de ser interrompida depois do líder completar duas voltas em condições de bandeira verde e tiver completado 50% ou mais da distância da corrida. Caso isso não aconteça, não há lugar a qualquer atribuição de pontos.

Os pilotos pediram que a FIA esteja disposta a tomar decisões “corajosas” em relação ao adiamento ou cancelamento de sessões durante o Grande Prémio da Bélgica, o que parece acontecer.