GP Bélgica F1: Chuva no horizonte para Spa, mas também muita incerteza | AutoSport

São 60% as possibilidades de chover nos 3º treino livre e na qualificação do GP da Bélgica de Fórmula 1. Não há mesmo melhor circuito para ‘assegurar’ que o verão terminou mesmo, do que Spa.

Como quase sempre, a meteorologia é complicada pelo clima imprevisível na Floresta das Ardenas, na qual Spa-Francorchamps se situa e por isso ninguém sabe muito bem o que pode suceder daqui para a frente durante o resto do fim de semana. Num minuto, o sol quebra através das nuvens e Spa-Francorchamps é banhada por um calor maravilhoso. Meros minutos mais tarde, está toda a gente a abrir os guarda-chuva.

Tentar prever o tempo na Floresta das Ardenas, é inútil, é bem preferível as equipas prepararem-se para ter reações rápidas com planos para tudo.

Com a chuva no horizonte, a escolha de uma direção é complicada. Baixa força descendente é o caminho a seguir se se quiser ser forte nos Sectores 1 e 3, mas muito downforce é muito melhor para o Sector 2. No entanto, isso irá deixar os pilotos muito expostos nas rectas. Lotaria nas decisões…