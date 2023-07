GP Bélgica F1: Charles Leclerc pode interromper ciclo vitorioso da Red Bull | AutoSport

A única vez que Charles Leclerc arrancou da pole position em Spa-Francorchamps – no GP da Bélgica de 2019 – triunfou na corrida, o que abre boas expectativas para o que pode acontecer hoje no traçado belga.

Na primeira corrida com Diego Ioverno, o novo diretor desportivo da Scuderia, Charles Leclerc parte de uma boa posição para tentar desafiar as probabilidades e quebrar um ciclo vitorioso e dominador da Red Bull e Max Verstappen. Existe um risco elevado de poder chover durante a corrida, esperando-se uma prova com alguns incidentes, caso isso aconteça, e com desempenhos muito diferentes do que com pista seca. Logo, isso pode beneficiar a Ferrari e o piloto monegasco.

A Ferrari não tem estado bem, tanto dentro como fora de pista, mas em condições de chuva, caso estas ocorram, as diferenças podem ser anuladas e quem estiver mais bem preparado, no pitwall, na box e dentro do monolugar, pode colher frutos desse trabalho. É preciso trabalhar em cima do desconhecido, apesar de todas as previsões, pois vimos que de um momento para outro para de chover e a pista seca rapidamente – não em todas as zonas da mesma forma – sendo muito importante ter tudo pronto para uma paragem.

Na grelha de partida ao lado de Leclerc, estará um piloto que também quer aproveitar o facto de Max Verstappen sair de mais atrás. Sergio Pérez tem as suas próprias ambições e um carro muito forte nas mãos. Não será fácil a Leclerc escapar nos primeiros metros ao piloto mexicano.