GP Bélgica F1: Charles Leclerc e Max Verstappen devem arrancar do fundo da grelha | AutoSport

Os dois primeiros classificados do campeonato do Mundo de pilotos de Fórmula 1 vão arrancar do fundo da grelha de partida na corrida do próximo domingo do GP da Bélgica. Segundo o jornalista dos Países Baixos Erik van Haren, Ferrari e Red Bull trocaram vários componentes das unidades motrizes dos carros de Charles Leclerc e Max Verstappen, respetivamente, assim como as caixas de velocidades.

Ainda sem confirmação por parte da FIA no momento em que este artigo foi escrito, Leclerc deverá receber um novo sistema híbrido atualizado da unidade motriz e arrancará, pela segunda vez esta época, do fundo da grelha de partida. O seu companheiro de equipa Carlos Sainz não terá alterações na sua unidade motriz neste Grande Prémio.

Verstappen vai usar a sua quarta unidade motriz e será também penalizado.

(em atualização)