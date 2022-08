GP Bélgica F1, Carlos Sainz: “Feliz com a pole, mas não tão feliz por ver a diferença para o Max [Verstappen]” | AutoSport

Carlos Sainz conquistou a pole-position, segunda da carreira, neste Grande Prémio da Bélgica, apesar de ter fechado 0,632 atrás de Max Verstappen, que devido a penalizações por alterações na sua unidade motriz e caixa de velocidades é atirado para o fundo da grelha.

Sainz mostrou estar feliz com a pole-position para a corrida de amanhã, mas algo preocupado pelo ritmo do rival Verstappen:

“Estou feliz com a pole, mas não tão feliz por ver a diferença para o Max este fim-de-semana e a diferença que aquele Red Bull tem sobre nós, mas temos que continuar a trabalhar e perceber porque é que a Red Bull é tão rápida neste circuito e porque é que estamos atrás deles, mas começar na pole é bom e vamos tentar vencer amanhã”.

O espanhol foi o segundo mais rápido da sessão com um tempo traçado na sua primeira tentativa, tendo o segundo e último ataque ao tempo mais rápido do dia sido um total falhanço, mesmo com o cone de ar oferecido por Charles Leclerc, à saída da Raidillon.

“A minha primeira tentativa foi melhor, na segunda a volta de saída foi desastrosa, jogámos com os cones de ar, mas não resultou. Ainda bem que a minha primeira tentativa foi suficiente para garantir o P2, que sabia que me ia colocar na pole”, revelou o piloto espanhol.

Carlos Sainz garante ainda que a Ferrari tem “melhor ritmo de corrida do que de qualificação” e está expectante para ver como se desenrola a corrida de amanhã.