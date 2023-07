GP Bélgica F1: Carlos Sainz e Oscar Piastri com visões diferentes do incidente… | AutoSport

Carlos Sainz criticou a manobra ‘otimista’ de Oscar Piastri devido ao toque de ambos na primeira curva do circuito. O McLaren ficou com a suspensão danificada e o Ferrari do espanhol, acabou por abandonar mais à frente na corrida. Os Comissários optaram por não tomar qualquer medida. Sainz disse que Piastri foi otimista, e que era ele que tinha de ‘recuar’: “o tipo que está ao lado da minha traseira direita que eu acho que tem de recuar, não eu”.

Já Piastri disse que “o Carlos moveu-se para a direita e bloqueou, e as minhas opções eram bastante limitadas” acrescentando depois que ambos os pilotos “poderiam ter feito as coisas de forma um pouco diferente”.

Não o fizeram, ficaram os dois, um mais cedo que outro, mas o desfecho foi o mesmo.