GP Bélgica F1: Bottas e Russell contidos na conferência de imprensa | AutoSport

George Russell e Valtteri Bottas estiveram juntos na conferência de imprensa de antevisão do GP da Bélgica. Obviamente, que a grande questão que “mexe” com a Mercedes nesta silly season, não obteve resposta por parte de nenhum dos pilotos. Tanto Bottas como Russell foram contidos quando confrontados com a pergunta se tinham notícias sobre o futuro de ambos.

“Ainda não há notícias a partilhar”, afirmou Valtteri Bottas, continuando de forma algo enigmática. “Talvez eu saiba alguma coisa, talvez não, mas como disse, não há notícias para partilhar”.

Russell adiantou pouco mais que Bottas: “Nenhuma notícia a partilhar nesta fase. Houve, obviamente, discussões durante as férias de verão, mas não há nada a anunciar num sentido ou noutro este fim-de-semana, e provavelmente, para ser honesto, também não haverá no próximo fim de semana. O que eu penso que não é problema. Digamos que fazer as coisas bem, em vez de rapidamente.”

Ambos os pilotos concordaram com outro facto, embora na realidade, possa não ser assim: não há problema se a decisão for anunciada amanhã ou no final do ano.

“Do meu lado, falando por mim, não há problemas reais e se é amanhã, se é depois de Abu Dhabi, acho que tenho de confiar nas pessoas que estão a olhar por mim”, disse o piloto da Williams, de quem tanto se fala para tomar o lugar de Bottas na Mercedes.

“Do meu lado, não é problemático”, disse Bottas. “Não é nada de novo para mim, e a situação em geral, estou completamente bem com ela. Basta que concentrar no fim de semana e tenho quase a certeza de que as próximas três semanas, vão passara voar com as três corridas consecutivas. E temos uma boa batalha nas nossas mãos, como equipa, por isso esse é o foco principal. Mas as coisas acabarão por se resolver por si próprias”.