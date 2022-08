GP Bélgica F1: boa exibição de Sebastian Vettel, Aston Martin mais perto da Alpha Tauri | AutoSport

Uma das boas exibições do fim de semana foi a de Sebastian Vettel, que arrancou dentro dos 10 primeiros, ‘cortesia’ de penalizações na grelha para vários outros pilotos, mas a verdade é que o alemão aproveitou ao máximo a posição para utilizar o ritmo de corrida do seu Aston Martin, e terminar confortavelmente nos pontos.

rodou nos cinco primeiros numa primeira fase da corrida, caiu para 8º, mas ainda assim foi o melhor resultado da Aston Martin desde Baku. Estão agora apenas cinco pontos atrás da Alpha Tauri na luta pelo oitavo lugar no campeonato: “Oitavo lugar é um resultado sólido. Tive um pouco de azar com o timing da segunda paragem. Saí logo atrás de Pierre [Gasly] e perdi uma volta atrás dele, o que permitiu ao Esteban [Ocon] em pneus novos, fechar a margem que tinha acumulado. Mais uma vez, fomos mais competitivos na corrida do que na qualificação: começámos fortes e eu consegui encontrar um ritmo decente. Exerci pressão sobre ambos os Alpine e penso que a sétima posição poderia ter sido possível, mas eles foram um pouco rápidos demais para nós. Mas foram bons estes pontos”, disse.